Disagio perinatale e depressione post partum: sintomi, trattamento, prevenzione

Per disagio perinatale si intende la complessa condizione emotiva e psicologica che può emergere durante la gravidanza e nel primo anno dopo il parto . Comprende manifestazioni di ansia, maternity blues (tristezza passeggera), depressione post-partum e il delicato supporto psicologico legato al lutto perinatale.

Se il malessere si manifesta con sintomi come ansia persistente, insonnia grave, tristezza costante o pensieri intrusivi, è fondamentale non isolarsi e richiedere subito una valutazione. Senza vergogna. A Genova - come sul resto del territorio ligure - esistono servizi, strutture e professionisti in grado andare incontro alle difficoltà delle madri e anche dei padri e delle famiglie in genere. Di questi argomenti abbiamo trattato, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con Claretta Femia, presidente dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria. Ecco la trasmissione in onda su Telenord e telenord.it.

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