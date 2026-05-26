Associazione dentisti italiani, il genovese Massimo Gaggero vicepresidente nazionale

L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) rafforza la propria struttura di rappresentanza con la nomina di Massimo Gaggero a Vicepresidente Nazionale, un incarico che riconosce il percorso professionale maturato nel settore odontoiatrico e il contributo offerto alla categoria nel corso degli anni.

La designazione di Gaggero, presidente dell'Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova, rappresenta un passaggio significativo per l’associazione, impegnata nella tutela professionale degli odontoiatri italiani, nella promozione della qualità delle cure e nello sviluppo di iniziative a supporto della professione. In questo contesto, il nuovo ruolo affidato a Massimo Gaggero si inserisce nel percorso di consolidamento delle attività associative e del dialogo con i professionisti del settore.

La nomina conferma il riconoscimento del lavoro svolto nel tempo a favore della categoria odontoiatrica e valorizza il contributo professionale apportato all’interno del comparto sanitario. Il ruolo di Vicepresidente Nazionale comporta una partecipazione attiva alle strategie associative, con particolare attenzione al supporto degli iscritti, alla valorizzazione della professione e alle evoluzioni del settore sanitario.

Nel nuovo ruolo - sottolinea l'Associazione - Massimo Gaggero sarà chiamato a contribuire alle attività di rappresentanza dell’associazione, in una fase caratterizzata da trasformazioni normative, innovazione tecnologica e crescente attenzione alla qualità dei servizi sanitari e odontoiatrici.

L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani continua infatti a operare per sostenere gli interessi della categoria, promuovendo aggiornamento professionale, confronto istituzionale e sviluppo di strumenti utili ai professionisti del settore.

La nomina di Massimo Gaggero viene descritta come "il riconoscimento di uno straordinario lavoro svolto a favore della categoria odontoiatrica, confermando il valore del suo percorso professionale e della sua esperienza nel comparto".

L’incarico di Vicepresidente Nazionale rappresenta quindi un nuovo passo nel contributo offerto alla professione odontoiatrica, con l’obiettivo di accompagnare il settore nelle sfide future e rafforzare il ruolo dell’associazione a supporto dei professionisti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.