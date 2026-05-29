Agenas: "Liguria tra le Regioni in netto miglioramento sulle liste di attesa"

La Liguria si conferma tra le Regioni italiane che stanno migliorando maggiormente nella gestione delle liste d’attesa, sia per quanto riguarda le visite specialistiche sia per gli esami diagnostici. Lo dicono i dati diffusi da Agenas sul primo quadrimestre 2026, confrontato con quello dell’anno precedente.

“Questo risultato è un importante riconoscimento del grande lavoro svolto dalle aziende sanitarie e da tutti i professionisti del nostro sistema sanitario che ringrazio, ancora una volta, per tutto il lavoro che svolgono ogni giorno. Questo risultato è anche frutto del loro impegno”, sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.





Secondo i dati Agenas, nel primo quadrimestre 2026, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la percentuale di tempi rispettati per le visite è crescita dal 58% all’83,1%, mentre per gli esami diagnostici si è passati invece dal 67,7% all’86,3%.





“La Liguria viene indicata tra le realtà con risultati buoni e in miglioramento – prosegue Nicolò – e le parole del direttore generale di Agenas Angelo Tanese, che ha citato la nostra Regione come esempio significativo di andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell’erogazione delle prestazioni, sono per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.





“Naturalmente – aggiunge Nicolò – siamo consapevoli che il lavoro non sia concluso e che ci siano ancora margini di miglioramento. Continueremo a investire sull’organizzazione, sull’appropriatezza prescrittiva, sul rafforzamento del personale e sull’innovazione digitale per garantire ai cittadini tempi sempre più rapidi e servizi sanitari di qualità”.

Secondo i dati Agenas, la Liguria rientra infatti tra le 16 Regioni italiane con performance positive per le prime visite specialistiche e tra le 15 con risultati soddisfacenti per gli esami diagnostici, evidenziando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.