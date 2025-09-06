Weekend di piena estate in Liguria, sole e caldo fino a 30 gradi

Tempo stabile e soleggiato caratterizza il weekend in Liguria, con condizioni tipicamente estive e punte di 30 gradi attese nella giornata di domenica. Le previsioni di Arpal confermano giornate ideali per chi sceglierà la riviera per trascorrere il fine settimana.

Oggi – sabato

La giornata si presenta con cielo sereno e sottili velature in transito soprattutto nel pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Umidità su valori medio-alti. Venti: brezze costiere, deboli settentrionali o variabili altrove. Mare: mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, in calo a poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Domani – domenica

Previsto cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con addensamenti nuvolosi innocui di passaggio. Temperature: minime e massime in lieve aumento, con punte di 29-30 gradi. Umidità su valori medio-alti. Venti: brezze costiere e deboli variabili altrove. Mare: poco mosso, localmente quasi calmo al mattino sul Centro e in serata a Levante.

