Weekend del Mare a Genova: mostre, conferenze e attività per famiglie

Dall’11 al 13 aprile, in occasione della Giornata del Mare, Genova celebra il legame con il mare con un ricco programma culturale nei musei Mu.MA e MEI. Il Galata Museo del Mare inaugura la mostra Odisseo in alto mare di Barbara Luisi, accompagnata da una performance musicale. Alla Lanterna, conferenze e laboratori per bambini approfondiscono il tema dell’emigrazione e della salvaguardia del mare. In programma anche visite guidate al sommergibile Nazario Sauro e laboratori interattivi per famiglie. Un’occasione per scoprire la città attraverso il suo patrimonio marittimo e culturale.

Lanterna - Sabato 12 aprile ore 16 si terrà la conferenza “La Lanterna: ultimo lembo d'Italia visto dall'emigrante”, a cura del Direttore Pierangelo Campodonico. Questo evento, su prenotazione (20 posti disponibili) offre la possibilità di scoprire la storia del Faro della città raccontato attraverso la lente delle migrazioni, come potente simbolo di appartenenza all'Italia e come ultimo segno visibile da parte degli emigranti diretti oltreoceano nel corso dell'Ottocento. La partecipazione alla conferenza è gratuita, non è previsto il biglietto di ingresso al museo. Pagamento di Euro 3 per eventuale salita alla torre.

Domenica 13 aprile alle ore 15, si terrà l’attività per famiglie “Safari nel Blu”. Questo evento, organizzato in occasione della Giornata del Mare, gratuito e su prenotazione (25 posti disponibili), offre ai più piccoli un'esperienza educativa e divertente per sensibilizzarli alla tutela dell'ambiente marino. Per prenotare le attività alla Lanterna, è necessario consultare il sito dei Musei di Genova, cercando la pagina dedicata alla Lanterna di Genova, dove sarà possibile visualizzare e prenotare gli eventi desiderati.

Nazario Sauro - Nel palinsesto sabato 12 aprile alle ore 11.00, e il 13 aprile alle ore 11.00 e alle ore 14.30, visita guidata al sommergibile, un’esperienza immersiva alla scoperta della vita a bordo di un vero sottomarino. Il biglietto per la visita ha un costo di 6€, oppure è incluso nel biglietto del museo. L’attività è disponibile fino ad esaurimento posti e la prenotazione è consigliata all’indirizzo didattica@galatamuseodelmare.it.

Galata Museo del Mare - Domenica 13 aprile, alle ore 12.00 e alle ore 15.30, si svolgerà l’attività per famiglie “Vita a bordo di galee, galeoni e vascelli!”, un laboratorio interattivo pensato per bambini e genitori, per scoprire insieme le avventure dei marinai del passato. Anche in questo caso, il biglietto ha un costo di 6€, oppure è incluso nel biglietto del museo, con disponibilità limitata e prenotazione consigliata via mail a didattica@galatamuseodelmare.it. Inoltre, il 12 e 13 aprile 2025, presentando il biglietto d’ingresso del Galata Museo del Mare (acquistato l’11 aprile, in occasione della giornata del mare) sarà possibile visitare gratuitamente il MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, situato nella vicina Commenda di Prè.

