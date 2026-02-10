WCG e ALIS insieme per innovare il mercato immobiliare logistico

Unire competenze, analisi e visione strategica per sostenere la crescita del settore logistico e del mercato immobiliare collegato. È con questo obiettivo che WCG – World Capital Group entra ufficialmente in ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, dando avvio a un percorso condiviso orientato allo sviluppo e alla competitività del comparto.

L’ingresso in ALIS nasce dalla condivisione di valori e obiettivi comuni. WCG, società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare specializzata negli asset commerciali e negli investimenti logistici, porta in dote un forte approccio analitico supportato da un dipartimento di ricerca interno. ALIS rappresenta invece un punto di riferimento per il mondo della logistica e dell’intermodalità sostenibile, impegnata nel dialogo con imprese e istituzioni.

La collaborazione punta a rafforzare la consapevolezza del ruolo strategico dell’immobiliare logistico per la competitività del sistema economico italiano ed europeo, promuovendo informazione, analisi e confronto sui principali driver di crescita del settore.

«Entrare a far parte di ALIS significa contribuire a un sistema associativo dinamico e orientato al futuro», commenta Andrea Faini, CEO & Founder di WCG. «Crediamo che la condivisione della conoscenza e dei dati sia fondamentale per favorire decisioni consapevoli e uno sviluppo sostenibile del mercato immobiliare logistico».

