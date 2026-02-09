TX Logistik completa la flotta Vectron: in servizio l’ultima delle 40 locomotive

TX Logistik, società di FS Logistix del Gruppo FS Italiane, ha messo in servizio l’ultima delle 40 locomotive Vectron ordinate a Siemens Mobility nel 2023, completando così un investimento strategico per il rafforzamento della propria flotta.

L’operazione punta a ridurre progressivamente il ricorso al noleggio e a garantire all’azienda una maggiore flessibilità operativa grazie a mezzi di proprietà. Dalla consegna della prima locomotiva, avvenuta nel settembre 2024, le nuove Vectron hanno già percorso oltre cinque milioni di chilometri nel trasporto intermodale. Complessivamente, TX Logistik dispone oggi di 90 locomotive, tra mezzi di proprietà e a noleggio, che coprono circa 13,5 milioni di chilometri di traffico merci su rotaia.

Parte del polo logistico europeo FS Logistix, TX Logistik è specializzata nel trasporto ferroviario delle merci all’interno della rete intermodale europea. La costruzione di una flotta moderna e autonoma rappresenta un passo fondamentale per consolidare la rete e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato.

Le locomotive Vectron, oltre a garantire elevate prestazioni, contribuiscono anche a rendere il trasporto merci più sostenibile. Saranno impiegate principalmente sui corridoi nord-sud europei, in particolare lungo gli assi del Brennero e della Svizzera, tratte ad alta intensità di traffico che richiedono standard elevati in termini di potenza, affidabilità e compatibilità con i sistemi ferroviari transfrontalieri.

TX Logistik ha ordinato le Vectron con diversi pacchetti nazionali. Le prime 20 locomotive, abilitate alla circolazione in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Paesi Bassi, sono state consegnate all’inizio del 2025. La messa in servizio dell’ultima unità completa ora la consegna delle restanti 20 locomotive equipaggiate per il corridoio Germania–Austria–Italia.

