Porto di Gioia Tauro si consolida come hub logistico per il settore automobilistico e la mobilità sostenibile

Il Porto di Gioia Tauro rafforza la sua posizione come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo per il settore automobilistico e la mobilità sostenibile.

Grazie alla collaborazione tra BYD, leader mondiale nei veicoli elettrici, e Automar S.p.A., specialista nella logistica automotive, lo scalo calabrese diventa un centro operativo strategico per la gestione e la distribuzione dei flussi verso il Centro-Sud Italia, ampliando il suo ruolo oltre le tradizionali attività di transhipment.

Il terminal Automar, in sviluppo in coordinamento con l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dispone di ampie aree operative, infrastrutture specializzate e collegamenti ferroviari interni con capacità fino a 700 treni l’anno, consentendo una gestione rapida dei volumi e una distribuzione intermodale capillare verso i principali mercati nazionali.

Parallelamente, l’Autorità sta continuando a investire in infrastrutture, sostenibilità e intermodalità per garantire la competitività del porto e rafforzarne il ruolo come punto strategico per traffici industriali e automotive nel Mediterraneo.

Il presidente dell’Autorità, Paolo Piacenza, ha commentato: «La collaborazione tra BYD e Automar conferma l’attrattività di Gioia Tauro per investimenti logistici avanzati. Stiamo trasformando il porto in una piattaforma integrata, capace di creare valore per il territorio e le filiere industriali internazionali, con particolare attenzione alla mobilità elettrica e alla sostenibilità».

Con questo nuovo traffico automotive, Gioia Tauro consolida il suo ruolo come hub logistico multifunzionale, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale del Mezzogiorno e rafforzando il collegamento con le catene globali del valore.

