Zona franca doganale Latina-Frosinone, Latrofa: "Il porto di Gaeta ha un ruolo chiave per lo sviluppo logistico e produttivo del territorio"

Si è tenuta questa mattina, alla presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale Raffaele Latrofa, la conferenza stampa sull’istituzione della zona franca doganale nei territori delle province di Latina e Frosinone, un’iniziativa strategica per il rafforzamento della competitività economica e logistica dell’area.

Nel suo intervento, Latrofa ha sottolineato come la zona franca doganale rappresenti un’importante opportunità per rafforzare l’integrazione tra porto, retroporto e sistema produttivo, valorizzando in particolare il porto di Gaeta, infrastruttura chiave del sistema portuale.

«La zona franca doganale – ha dichiarato Latrofa – costituisce uno strumento fondamentale per attrarre investimenti, sostenere le imprese e rafforzare le filiere produttive e logistiche del territorio. In questo quadro, il porto di Gaeta può svolgere una funzione chiave come porta marittima di accesso ai mercati, in grado di integrarsi con il sistema industriale e logistico delle province di Latina e Frosinone».

«La vera sfida – ha aggiunto – è costruire una visione unitaria, nella quale infrastrutture portuali, piattaforme logistiche, aree produttive e strumenti doganali dialoghino tra loro. Solo così la zona franca potrà diventare un moltiplicatore di sviluppo, occupazione e competitività, non un’iniziativa isolata».

Il Presidente ha inoltre evidenziato la piena disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale a collaborare con le istituzioni locali, regionali e con il mondo imprenditoriale per accompagnare l’attuazione della zona franca, favorendo l’integrazione tra il porto di Gaeta e il sistema logistico-produttivo dell’entroterra.

«Come Autorità di Sistema Portuale – ha concluso Latrofa – siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo a disposizione competenze, programmazione e capacità di coordinamento, affinché questa opportunità si traduca in risultati concreti per il territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile, semplificazione e crescita equilibrata».

