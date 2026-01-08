Wall of Dolls, un gesto di memoria per le vittime di Crans-Montana
di Anna Li Vigni
L’associazione Wall of Dolls, insieme alla fondatrice Jo Squillo e alla presidentessa Francesca Carollo, esprime la propria vicinanza alle famiglie
L’associazione Wall of Dolls, in accordo con la fondatrice Jo Squillo e con la giornalista Mediaset e presidentessa dell’associazione Francesca Carollo, ha deciso di esprimere pubblicamente la propria vicinanza alle famiglie dei giovani ragazzi vittime della strage di Crans-Montana.
Di fronte a un dolore così profondo, l’associazione non ha voluto rimanere indifferente e ha scelto di mettere a disposizione il Muro delle Bambole come luogo simbolico di memoria e partecipazione collettiva. Un gesto per onorare la vita di questi ragazzi, spezzata dalla noncuranza di adulti che avrebbero dovuto proteggerli.
Giovedì 8 gennaio alle ore 14.00, in Piazza De Ferrari a Genova, è stato esposto un manifesto commemorativo sul Wall of Dolls, dedicato alle vittime. La cittadinanza ha partecipato portando uno o due lumini a pila, da posizionare sotto il Muro, per mantenere acceso il ricordo.
Un momento di raccoglimento e condivisione, in cui la comunità si stringe alle famiglie colpite, trasformando il dolore in memoria e responsabilità.
