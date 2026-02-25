Voltri, la voce dei cittadini da piazza Lerda: “Più generosità per chi ha bisogno”

Questa mattina ci siamo fermati in Piazza Lerda per raccogliere le voci dei cittadini sul sondaggio di Liguria Live dedicato al futuro dello Stadio Luigi Ferraris. La domanda è chiara: è giusto che lo stadio resti pubblico oppure potrebbe essere ceduto ai privati? Tra i residenti prevale una posizione netta. Una signora incontrata in piazza, pur non frequentando abitualmente le partite, non ha dubbi: “Deve restare pubblico”. Una convinzione legata anche al fatto che l’impianto non ospita soltanto eventi sportivi, ma anche concerti e iniziative benefiche, rappresentando un patrimonio per tutta la città.

Ma dalla piazza arriva anche un messaggio che va oltre il tema del sondaggio. In diretta su Telenord, una cittadina ha voluto salutare così:

“Un saluto a tutti quelli che fanno del bene, che giocano bene, che diano dei soldi a chi ne ha bisogno, non che se li tengono tutti loro. La generosità.”

Parole semplici, che richiamano al senso di comunità e alla solidarietà, in un momento in cui il territorio deve fare i conti anche con le criticità legate al maltempo.

Il nostro viaggio prosegue ora verso la Val Cerusa, dove documenteremo gli smottamenti che hanno interessato diverse zone, a partire da via Costa d'Erca, una traversa di via delle Fabbriche: circa trenta residenti stanno affrontando disagi legati alla viabilità alternativa dopo i cedimenti causati dal maltempo.









