Liguria, nuove agevolazioni per imprese: incentivi fino al 100% per chi investe nell’entroterra

Un pacchetto di incentivi regionali punta a sostenere le imprese che scelgono di investire nell’entroterra ligure. Con contributi fino al 100% per ammodernamento locali, affitto e acquisto di merce, la Regione vuole rafforzare l’economia dei piccoli comuni e stimolare nuova occupazione.

Misure – La Giunta regionale ha presentato agevolazioni diverse, dai contributi a fondo perduto ai finanziamenti a tasso agevolato, rivolte sia a chi avvia una nuova attività sia a chi già opera nei comuni fino a 5.000 abitanti. Bucci e Piana spiegano: “L’obiettivo è accompagnare la nascita e la crescita di attività che rappresentano un vero presidio sociale”.

Bandi attivi – Tra le misure già operative, il bando gestito dalla Camera di Commercio di Genova prevede fino a 300 euro al mese per cinque anni per chi apre un’attività nei comuni sotto i 2.500 abitanti. Altri strumenti, gestiti da Filse, includono contributi a fondo perduto per acquisto merce e investimenti, con percentuali che salgono fino al 55% per imprese under 35.

Risultati concreti – Finora, queste iniziative hanno stimolato 14 nuove aperture e coinvolto oltre 1.300 imprese beneficiarie. “La nostra azione punta a creare condizioni strutturali per vivere, lavorare e investire stabilmente nelle valli liguri”, sottolineano gli assessori.

Strategia nazionale – La Regione potrà inoltre contare su 2,8 milioni di euro da fondi nazionali per interventi antincendio nelle nuove aree interne, ampliando le zone liguri già incluse nella Strategia Nazionale Aree Interne: Imperiese, Val Fontanabuona, Bormida Ligure e Valle Scrivia.

Prospettive – L’insieme di misure mira a rafforzare la vitalità economica dei territori meno centrali, promuovendo sia la nascita di nuove imprese sia la crescita di quelle già attive, con un occhio alla sostenibilità e all’attrattività del lavoro locale.

