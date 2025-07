Visite ed esami serali, riforma dell'emergenza, bonus nidi: in studio Massimo Nicolò

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le visite e gli esami in orari serali e nei giorni festivi non solo contribuiscono a smaltire le liste d'attesa ma vanno incontro anche alle esigenze di chi lavora e non riesce ad effettuarli nel corso della settimana. Cinque centrali operative per l'emergenza-urgenza sono troppe e le stiamo riparametrando sulla base della popolazione e dei dati reali delle chiamate. Il bonus asili nido sarà integrato per soddisfare le richieste delle famiglie, che sono aumentate perché abbiamo alzato la soglia dell'Isee proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano".

Sono alcune delle risposte che l'assessore regionale alla sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò, ha fornito nel corso dell'intervista realizzata in studio a Telenord nell'ultima puntata di Salute Sanità, in onda ogni mercoledì alle 19,45 circa e in replica in seconda serata.

Ecco la video intervista.

