Virtus Entella tra delusione e rimpianti: la Juve Stabia passa di misura

L’Entella esce sconfitta dopo una gara combattuta, decisa dal gol di Candellone nel primo tempo e da un episodio chiave nella ripresa, con il pareggio di Fumagalli annullato dal var. Al primo vero squillo del match sono i padroni di casa a passare in vantaggio: al 13’ Zeroli trova il corridoio giusto per Candellone, Colombi respinge la prima conclusione ma non può nulla sulla ribattuta del centravanti stabiese, che firma l’1-0.La Juve Stabia insiste con Zeroli, che prova la conclusione dalla distanza senza impensierire Colombi. L’Entella risponde con Guiu, che conduce palla fino al limite e calcia di destro: Confente si supera con un intervento plastico, togliendo il pallone dallo specchio.

Grande occasione per i liguri poco dopo: Franzoni disegna una palla geniale alle spalle della difesa, Karic serve Di Mario sul lato opposto, il sinistro è potente ma termina di poco a lato. Sul pallone si avventa anche Guiu in spaccata, senza riuscire a trovare l’impatto decisivo per questione di centimetri.

Nel finale di primo tempo l’Entella cresce: ancora Franzoni pesca Guiu in area, il tiro da posizione favorevole viene però murato dal provvidenziale intervento di Mannini. La Juve Stabia si affaccia con Correia, che da posizione defilata calcia sul primo palo trovando la pronta risposta di Colombi.

La ripresa si apre con un avvio migliore dei padroni di casa: Cacciamani, servito da Leone sulla sinistra, va al tiro costringendo Colombi a deviare in calcio d’angolo.

All’81’ arriva l’episodio che cambia la gara: Cuppone penetra in area dalla sinistra e mette al centro per Fumagalli, che a porta sguarnita insacca il pareggio. Dopo una lunghissima revisione al VAR, però, la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

Nel finale l’Entella prova l’assalto: cross di Marconi sul primo palo, Cuppone devia, ma Confente è decisivo nel salvare il risultato e difendere la vittoria dei suoi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.