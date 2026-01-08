Violenze sui ferrovieri: treni fermi per otto ore

Il tema delle violenze ai danni dei ferrovieri torna al centro dell’attenzione con una protesta che ha portato al blocco dei treni per otto ore. Una situazione che riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale ferroviario e sulle condizioni di lavoro all’interno del settore. A intervenire è Marco Savio, segretario organizzativo del SILP Cgil di Genova, che richiama l’urgenza di misure concrete per tutelare i lavoratori e garantire un servizio pubblico sicuro per tutti.

