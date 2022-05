Elezioni, atto vandalico al furgone elettorale di Bisso 'Vince Genova'

di Redazione

Tagliata con un flessibile la marmitta del mezzo che porta la “vela elettorale”, mentre era fermo per una breve sosta in via Ferri

Brutto episodio per Nicola Bisso di 'Vince Genova'. Al furgoncino elettorale del candidato al Consiglio Comunale è stata tagliata con un flessibile la marmitta del mezzo che porta la “vela elettorale”, mentre era fermo per una breve sosta in via Ferri.

“Si tratta di un fatto gravissimo. Si assiste ad una escalation, dopo le ingiurie sui manifesti del sindaco e sulla serranda dell'Udc: la competizione elettorale non si disputa in questo modo”, le prime parole di Bisso.

Erano passate da poco le 14,30 quando Nicola Bisso, candidato al Consiglio comunale nella lista 'Vince Genova', alla guida del suo furgone pubblicitario elettorale, ha deciso di fare una sosta per prendere alcuni documenti nel suo ufficio, parcheggiando il mezzo in via Ferri, a Fegino. Al suo ritorno l'amara sorpresa: la marmitta era stata tagliata di netto con il flessibile.

“Mi sono accorto dell'accaduto mettendo in moto il mezzo: un rumore assordante”, sottolinea Bisso che cerca di combattere l'amarezza per quanto accaduto con un po' di ironia. “Chi voleva danneggiarci e magari zittirci ha ottenuto l'effetto contrario: così, con la marmitta tagliata di netto, l'arrivo del furgone è annunciato a centinaia di metri di distanza. Se non fosse che in questo modo rischio la multa....”

Ma, ironia a parte, per Bisso “quanto è accaduto è gravissimo, anche perchè non si tratta di un episodio isolato. Si assiste ad una escalation, dopo le ingiurie sui manifesti del sindaco Marco Bucci e sulla saracinesca dell'Udc: la competizione elettorale non si disputa in questo modo, ma con il confronto civile e la dialettica. Per quanto accaduto sarà sporta regolare denuncia".