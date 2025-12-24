Villa Scassi, certificazione europea EBA per il Centro Grandi Ustionati

GENOVA - Il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi Asl3 di Genova Sampierdarena conquista un riconoscimento di assoluto prestigio, ottenendo la certificazione di Centro Ustionati Europeo rilasciata dalla European Burn Association (EBA), massimo organismo di riferimento per l’eccellenza nella cura delle ustioni.

"Questo riconoscimento premia competenza, organizzazione e capacità di lavorare in squadra, unite a un’attenzione costante alla qualità delle cure e alla centralità del paziente» – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. «Il risultato ottenuto valorizza l’alto livello professionale dei sanitari del Villa Scassi e conferma il Centro Grandi Ustionati come punto di riferimento a livello nazionale ed europeo, anche nella gestione delle grandi emergenze e degli eventi complessi. Come Regione continueremo a sostenere e promuovere questi percorsi di eccellenza, che rendono il sistema sanitario ligure un modello riconosciuto anche oltre i confini regionali".

“Questo riconoscimento – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl3 - che pone il Centro Ustionati del Villa Scassi nell’élite europea, è il sigillo formale e sostanziale del lavoro in team che questo gruppo di professionisti, diretto dal dr. Giuseppe Perniciaro, ha saputo costruire, promuovere e realizzare in anni di duro lavoro. Viene così riconosciuto il merito di chi sa conciliare le straordinarie capacità tecnico scientifiche a valori umani di elevatissima portata. Per me che ho diretto questa ASL per 10 anni è la ciliegina sulla torta dell’impegno costante a favore della gente e dei professionisti nell’interesse della comunità”.

“L’accreditamento– spiega Giuseppe Perniciaro, direttore della S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’ospedale Villa Scassi - è frutto di un rigoroso percorso di valutazione durato quasi un anno e che si è concluso con un sopralluogo ispettivo dei certificatori EBA per la verifica di specifici requisiti in relazione all’approccio terapeutico, organizzazione, struttura, tecnologia e formazione del personale per la completa presa in carico del paziente”. Nel motivare l’assegnazione della certificazione, la European Burn Association (EBA) ha sottolineato anche “l’impegno profuso nel dimostrare elevati standard di qualità nella cura dei pazienti ustionati”.

La European Burn Association è una società scientifica internazionale impegnata nella promozione e diffusione delle best practice nel trattamento delle ustioni, favorendo la cooperazione tra professionisti sanitari, ricercatori e strutture di eccellenza a livello europeo. L’EBA opera inoltre in contesti di emergenza complessa – come disastri di massa e conflitti – supportando la presa in carico dei pazienti gravemente ustionati, il trasferimento nelle strutture più idonee e l’adozione dei migliori protocolli di cura.

Già in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana delle Ustioni, organizzato a Genova lo scorso giugno sotto la presidenza del dott. Giuseppe Perniciaro, era stata dedicata una sessione specifica alla gestione delle emergenze di massa, con il coinvolgimento dei Centri Ustioni, della Protezione Civile Nazionale, dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare e di rappresentanti della Comunità Europea. Il confronto ha evidenziato il ruolo strategico dell’Unione Europea nel favorire il trattamento e la guarigione delle vittime di guerra o di incidenti con un elevato numero di persone coinvolte.

In questo contesto, la Comunità Europea sta lavorando all’organizzazione di scorte di forniture mediche e all’identificazione dei centri più avanzati per il trattamento e l’evacuazione dei pazienti. Il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi si inserisce come protagonista di questo sistema: a fronte dei 17 centri ustioni presenti in Italia che fino ad oggi nessuno risultava accreditato a livello europeo.

Il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi si configura oggi come unico centro di riferimento europeo per il Nord Italia, affiancandosi ai centri di Pisa per il Centro Italia e di Catania per il Sud.

Presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi ogni anno vengono trattati in media circa 200 ustionati, di cui il 40% in gravi condizioni, ricoverati nella terapia intensiva del Centro Ustioni, in ventilazione meccanica assistita, gestiti in team da chirurghi plastici, anestesisti rianimatori e infermieri e fisioterapisti dedicati.





