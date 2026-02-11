Incidenti domestici e stradali: focus con gli esperti di primo e pronto soccorso

In Italia si verificano annualmente circa 3-4 milioni di incidenti domestici, con oltre 6.000-8.000 decessi, confermandosi una "strage silenziosa" superiore agli incidenti stradali. Le cadute (55%) sono la causa principale, concentrandosi in cucina, soggiorno e bagno, colpendo soprattutto donne, anziani (over 65) e bambini.

Dati e Cause Principali

Numero: Circa 3-4 milioni di casi all'anno, con oltre 600.000 infortuni che richiedono cure ospedaliere.

Tipologia: Cadute (55%), seguite da tagli (17%), urti/schiacciamenti (14%), ustioni (7%) e incidenti elettrici.

Aree a rischio: Cucina, soggiorno e bagno sono gli ambienti più pericolosi.

Vittime: Il 70,4% coinvolge donne; il 36% persone over 65.

Nel 2024, gli incidenti stradali in Italia con lesioni a persone sono stati 173.364, con 3.030 decessi e 233.853 feriti, evidenziando un aumento dei sinistri (+4,1%) ma una sostanziale stabilità delle vittime (-0,3%) rispetto al 2023. Le strade urbane registrano il maggior numero di incidenti (73,3%), mentre le extraurbane risultano più pericolose.

Abbiamo parlato di questi argomenti, di primo e pronto soccorso, di prevenzione e formazione, nella puntata di Salute Sanità in onda giovedì 12 febbraio su Telenord e telenord.it con:

Paolo Cremonesi, già responsabile del Ps ospedale Galliera e segretario dell'Ordine dei Medici di Genova

Giuseppe Cittadini, direttore radiologia Policlinico San Martino di Genova

