Galliera, giornata dell'epilessia: incontro formativo per i docenti delle scuole

L' evento si tiene lunedì 9 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16, presso il Salone dei Congressi (via Volta 8) e ha l'intento di fornire informazioni pratiche sulla gestione dell'epilessia e sulle più attuali strategie di diagnosi e cura.





Dopo i saluti introduttivi del dott. Claudio Marcello Solaro, direttore S.C. Neurologia del Galliera e del d ott. Galuffo d ir i ge n te r eferente dell'Ufficio Scolastico Regionale, la dott.ssa Daniela Audenino (S.C. Neurologia – S.S.C. Neurofisiopatologia - Centro Epilessia E.O. Ospedali Galliera) insieme alla dott.ssa Alessandra Ferrari (S.C. Neurofisopatologia - Centro Epilessia IRCSS SAN MARTINO) e alla dott.ssa Marai Margherita Mancardi (S.C Neurospichiatria Infantile - Centro Epilessia del Gaslini)

parleranno di una malattia purtroppo ancora oggi gravata da pregiudizi culturali.





Tra tutte le patologie neurologiche l'epilessia è una delle più frequenti. Nei paesi industrializzati interessa circa 1 persona su 100; in Italia 500mila persone.





L'epilessia colpisce tutte le età della vita, ma i maggiori picchi di incidenza si hanno nei bambini e negli anziani. Si tratta quindi di una malattia sociale che il Parlamento Europeo e l'Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato come una priorità sia nel campo della ricerca che della assistenza. L e persone con epilessia, oltre alle problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30%

dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili), si trovano spesso a dovere fronteggiare pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e limitazioni in vari ambiti quali scuola, lavoro, guida e attività sportive.

