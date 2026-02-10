Giornata contro bullismo e cyberbullismo, il punto con gli esperti
di Maurizio Michieli
Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio scorso, l’UNICEF ha sottolineato che in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente; la percentuale di bambini che hanno subito frequenti episodi di bullismo è pari al 14,3% (dato del 2022).
“I bambini che subiscono bullismo e abusi online presentano livelli significativamente più alti di ansia, pensieri suicidari e comportamenti autolesionistici. Il bullismo e il cyberbullismo sono esperienze che possono lasciare segni profondi su bambini e adolescenti compromettendo la loro crescita e le relazioni», ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. «Per proteggere la salute mentale dei giovani e degli adolescenti sono necessarie soluzioni concentrate sulla prevenzione del bullismo e degli abusi online e sulla riduzione dell’esposizione a contenuti dannosi”.
Di bullismo e cyberbullismo abbiamo parlato con ospiti in studio e collegamento nell'ultima puntata di Salute Sanità:
Alessandro Nurcis, psicologo Fondazione Ceis Genova;
Andrea Maucci, educatore Agorà Coop;
Stefania Guasco, responsabile Me-Lab dell'Atsl
Luigi Ferrannini, docente di psichiatria e neuropsichiatria infantile
Micol Bottaro, psicologa Aied
Anna Pettene, presidente nazionale osservatorio bullismo e disagio giovanile, scrittrice
Ecco la video puntata integrale.
