Giornata contro bullismo e cyberbullismo, il punto con gli esperti

Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio scorso, l’UNICEF ha sottolineato che in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente; la percentuale di bambini che hanno subito frequenti episodi di bullismo è pari al 14,3% (dato del 2022).

“I bambini che subiscono bullismo e abusi online presentano livelli significativamente più alti di ansia, pensieri suicidari e comportamenti autolesionistici. Il bullismo e il cyberbullismo sono esperienze che possono lasciare segni profondi su bambini e adolescenti compromettendo la loro crescita e le relazioni», ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. «Per proteggere la salute mentale dei giovani e degli adolescenti sono necessarie soluzioni concentrate sulla prevenzione del bullismo e degli abusi online e sulla riduzione dell’esposizione a contenuti dannosi”.

Di bullismo e cyberbullismo abbiamo parlato con ospiti in studio e collegamento nell'ultima puntata di Salute Sanità:

Alessandro Nurcis, psicologo Fondazione Ceis Genova;

Andrea Maucci, educatore Agorà Coop;

Stefania Guasco, responsabile Me-Lab dell'Atsl

Luigi Ferrannini, docente di psichiatria e neuropsichiatria infantile

Micol Bottaro, psicologa Aied

Anna Pettene, presidente nazionale osservatorio bullismo e disagio giovanile, scrittrice

Ecco la video puntata integrale.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.