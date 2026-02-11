Odontoiatria, pediatria e medicina di genere: esperti a confronto

La prevenzione è l'insieme di attività, azioni e comportamenti mirati a ridurre mortalità, morbilità ed effetti dei fattori di rischio, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo. Comprende interventi per impedire l'insorgenza di malattie (primaria), diagnosticarle precocemente (secondaria) o limitarne i danni (terziaria), essenziali per una vita in buona salute.

Livelli di Prevenzione

Primaria: Agisce prima dell'insorgenza della malattia, eliminando le cause o riducendo i fattori di rischio (es. alimentazione sana, esercizio fisico, vaccinazioni, non fumare).

Secondaria: Si concentra sulla diagnosi precoce di una malattia ancora in fase asintomatica, come gli screening oncologici (pap-test, mammografia) o controlli della pressione.

Terziaria: Mira a ridurre l'impatto di una malattia già in atto, prevenendo complicanze, recidive o disabilità, e gestendo la riabilitazione.

Azioni Concrete per la Prevenzione

Stile di vita: Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, astensione dal fumo e uso di protezioni solari.

Controlli periodici: Visite mediche di check-up, analisi del sangue, screening oncologici in base a età e familiarità.

Ambiente di lavoro: Applicazione di misure per prevenire infortuni e malattie professionali (rischio elettrico, chimico, movimentazione carichi).

La prevenzione è una responsabilità condivisa che inizia prima del concepimento e prosegue lungo tutto il corso della vita, con un approccio che coinvolge stili di vita sani e il monitoraggio medico, riducendo significativamente l'insorgenza di patologie croniche e cardiovascolari.

