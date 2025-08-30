Victoria Beckham sceglie Portofino per le vacanze e gli intitola una fragranza del suo marchio

Unforgettable Portofino '97 è il nome della fragranza di Victoria Beckham, che la famosa stilista – ex Spice Girl e moglie di David Beckham – ha promosso proprio nella perla del Tigullio. Posh ha un legame profondo con Portofino, tanti ricordi legati a questa località ligure tanto amata dalle celebrità per l'atmosfera incantata che regala il piccolo borgo.

Le vacanze 2025 a Portofino – Dopo 28 anni, la coppia ama tornare ancora a Portofino, lì dove tutto ebbe inizio. Oggi ci tornano insieme ai loro figli Romeo, Cruz e Harper, ma senza Brooklyn, il primogenito, che si trova negli Stati Uniti con la moglie Nicola Peltz. I due hanno da poco festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio con tanto di rinnovo dei voti, cerimonia alla quale però il resto della famiglia Beckham non ha partecipato, alimentando le speculazioni su rapporti tesi. Durante il soggiorno, i Beckham hanno scelto per una delle loro cene il Belmond Hotel Splendido, icona della Dolce Vita ligure, con la sua celebre terrazza con vista mare.

La fragranza dedicata a Portofino – Victoria è rimasta così legata a Portofino da intitolarle una fragranza, lanciata nel 2023 e vincitrice di un premio importante. Il profumo rievoca i ricordi di una vacanza vissuta dai Beckham proprio a Portofino agli inizi della loro storia d'amore: un viaggio segreto ma ricco di passione. All’epoca la coppia affrontava la continua pressione mediatica, ma a Portofino aveva trovato un rifugio di puro amore, lontano da occhi indiscreti. La fragranza è quindi romantica, un tributo all’amore, con note di ambra, bergamotto e muschio. “Dove tutto è iniziato – scrive Victoria sui social – un posto speciale, pieno di tanti ricordi. Essere di nuovo qui mi fa sentire come se il tempo non fosse mai passato”. Poi Posh ringrazia il marito David per aver catturato la bellezza di Portofino e quella della stessa Victoria a bordo del loro yacht di lusso Seven, un raffinato Riva 90 Argo. Infine, la Beckham dedica un pensiero a Portofino: “Avrai sempre un posto nel mio cuore”.

Il brand di Victoria – Dopo gli anni da popstar, Victoria ha scelto di aprire un suo brand di moda e beauty, che sta riscuotendo grande successo. Victoria Beckham Holdings ha chiuso il 2024 con risultati molto positivi: fatturato in crescita del 26% a 112,7 milioni di sterline ed EBITDA a +23%, trainato soprattutto dalle divisioni moda e beauty. È il quarto anno consecutivo di crescita a due cifre, con le vendite dirette al consumatore che rappresentano il 62% del totale. Successo per il beauty, guidato dal Satin Kajal Liner, e per la moda, grazie al rilancio del denim, alla pelletteria e agli iconici abiti in crêpe. L’azienda ha ampliato la distribuzione wholesale in Francia e Italia e punta a oltre 130 nuovi punti vendita entro fine 2025. Previsti anche nuovi lanci, tra cui il primo fondotinta Victoria Beckham Beauty e una serie Netflix dedicata alla sfilata Primavera-Estate 2025. La nuova CEO, Sybille Darricarrère Lunel, parla di “basi solide per una crescita redditizia a lungo termine”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria