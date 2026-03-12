Vicenda Bucci, le opposizioni: "Il presidente riferisca in Consiglio, non esclusa una mozione di sfiducia"

GENOVA - Un'informativa urgente del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in Consiglio regionale sui "meccanismi di dossieraggio da parte del suo staff di comunicazione denunciati da alcune testate giornalistiche, in particolare Il Secolo XIX, nei confronti degli stessi organi di stampa e di singoli giornalisti". E' la richiesta avanzata dai gruppi d'opposizione nel Consiglio regionale in una conferenza stampa unitaria convocata oggi pomeriggio a Genova.

"Chiediamo che nella prossima seduta del Consiglio regionale, prevista per martedì 17 marzo, il presidente della Giunta regionale svolga comunicazioni ufficiali in merito alle vicende emerse nelle ultime ore, che chiamano in causa la Giunta, l'ufficio stampa della Regione Liguria e i rapporti con alcune testate giornalistiche - sollecitano i capigruppo Pd, Avs, Lista Orlando-Linea Condivisa e M5S, Armando Sanna, Selena Candia,

Gianni Pastorino e Stefano Giordano in una lettera indirizzata al presidente dell'assemblea Stefano Balleari -. Si tratta di un passaggio istituzionale non rinviabile. Di fronte a ipotesi di tale portata, il Consiglio regionale, che rappresenta l'intera comunità ligure, ha il diritto e il dovere di conoscere con precisione quali iniziative siano state assunte dalla Giunta regionale, da chi e con quali finalità. La libertà di informazione è un pilastro fondamentale della democrazia e non può in alcun modo essere oggetto di attività di controllo, pressione o delegittimazione da parte delle istituzioni".

In attesa dell'informativa i capigruppo d'opposizione non escludono la presentazione di una mozione di sfiducia contro Bucci.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.