Genova, 'derby del riciclo': Pericu a Telenord, “Lo sport può convincere i cittadini a riciclare di più”

Un “derby” speciale tra Genoa e Sampdoria per promuovere la raccolta differenziata e il riciclo della plastica. È l’iniziativa presentata a Genova da Amiu e Corepla che mette insieme sport e sostenibilità: in città sono stati installati circa trenta raccoglitori per bottiglie in plastica Pet e chi conferisce i rifiuti tramite un’app dedicata può accumulare punti e ottenere, come premio, una maglietta in edizione limitata realizzata con plastica riciclata delle due squadre cittadine. Intervenuta a Liguria Live a Telenord, l'assessore all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu sottolinea il valore simbolico del progetto e il ruolo dello sport come strumento di comunicazione.





«Lo sport parla un linguaggio universale, il riciclo è una necessità universale», spiega Pericu, evidenziando come la sostenibilità richieda sempre più comportamenti quotidiani virtuosi. Secondo l’assessora, iniziative semplici e accessibili possono aiutare i cittadini a partecipare con maggiore convinzione alla raccolta differenziata.





L’obiettivo dell’amministrazione è infatti far crescere i numeri della differenziata in città, ancora troppo bassi rispetto ad altri territori del Nord Italia. «Genova deve accelerare: la raccolta differenziata deve crescere ma soprattutto migliorare in qualità», sottolinea.





La campagna, che coinvolgerà vari ambiti sportivi e diverse fasce d’età, punta proprio a rafforzare la consapevolezza dei cittadini. «Vogliamo usare il linguaggio dello sport per convincere sempre più persone a riciclare», afferma l’assessora, ricordando che negli ultimi anni la crescita della differenziata è stata limitata e che ora serve uno scatto in avanti.





Pericu evidenzia anche l’importanza di cambiare prospettiva nel modo in cui si guarda ai rifiuti. «Dobbiamo smettere di parlare solo di rifiuti e iniziare a considerarli risorse», spiega, sottolineando che ogni materiale può avere una nuova vita se conferito correttamente.





Il Comune sta inoltre lavorando a nuove iniziative sul territorio, tra cui due centri del riuso finanziati con fondi del Pnrr e progetti specifici per aree più complesse come il centro storico, dove la raccolta richiede soluzioni su misura.





L’obiettivo finale resta quello di coinvolgere tutta la città in un grande gioco di squadra. «Trasformeremo questo derby in una sfida tra cittadini: chi fa bene la differenziata e chi deve ancora migliorare», conclude Pericu.

