Referendum giustizia, Fratoianni a Genova per spiegare le ragioni del NO alla riforma

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS, sarà a Genova venerdì 13 marzo alle 17:30 per un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia, volto a spiegare le motivazioni del NO e i possibili effetti della riforma sulla magistratura e sull’equilibrio dei poteri dello Stato.

Iniziativa – L’evento, promosso da Sinistra Italiana – AVS Liguria e Genova, si terrà presso la sede di Defence for Children International Italia, in piazza Don Andrea Gallo, e sarà moderato da Lorena Lucattini, responsabile provinciale Giustizia. Tra gli interventi previsti, quelli di Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti, Maria Gabriella Branca, assessora a Savona, e Vittorio Ranieri Miniati, ex procuratore aggiunto di Genova.

Riforma – “Credo che i cittadini abbiano compreso che questa riforma non migliora in nulla il servizio giustizia: non velocizza, non semplifica, non risolve le carenze del settore”, ha dichiarato Maria Gabriella Branca. Secondo i promotori del NO, la separazione delle carriere rischierebbe di indebolire l’indipendenza dei magistrati, trasformando la riforma in uno strumento di controllo politico.

Equilibrio – Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale genovese, sottolinea: “Dietro la separazione tra giudici e pubblici ministeri si nasconde un disegno che può alterare gli equilibri garantiti dalla Costituzione. Mentre servono investimenti concreti e tribunali funzionanti, la riforma interviene sulla Carta senza affrontare le reali emergenze.”

Partecipazione – L’incontro punta a spiegare in modo chiaro contenuti e conseguenze della riforma, favorendo il coinvolgimento del pubblico. Lucattini aggiunge: “È fondamentale sfruttare ogni occasione pubblica per fare chiarezza. La riforma riguarda la divisione della magistratura, non l’efficienza della giustizia, e potrebbe condizionare l’autonomia dei PM.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.