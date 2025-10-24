Viaggio nelle botteghe storiche di Genova, tra la 'fabbrica di cioccolato', la timbreria e la cartoleria
di Redazione
Si parla della Quasi Notte Bianca, occasione speciale per scoprire il cuore commerciale e culturale del centro storico
Un viaggio alla scoperta delle eccellenze artigianali genovesi: dalla Fabbrica di Cioccolato Viganotti, dove tradizione e dolcezza si fondono, alla Timbreria Busellato, custode di antiche tecniche di incisione, fino alla storica Cartoleria Barisione, simbolo di passione per la carta e la scrittura.
Ne parlano i protagonisti: Romeo Viganotti e Eugenio Boccardo della cioccolateria, Pierluigi Busellato della timbreria e la signora Anna della cartoleria, insieme a Gennaro Acampora del CIV Sarzano, che ci guida tra eventi come la Quasi Notte Bianca, occasione speciale per scoprire il cuore commerciale e culturale del quartiere.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Uto Ughi a Telenord: “Suonare il Cannone di Paganini emozione unica, Carlo Felice teatro tra i più belli”
24/10/2025
di Katia Gangale - Simone Galdi
Dal Regency al Vittoriano: la moda dell’Ottocento in Villa Duchessa di Galliera
24/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
"La terra è da buttare": a Telenord il libro-provocazione del giovane Riccardo Sciaccaluga
23/10/2025
di Anna Li Vigni - Roberto Rasia
Genova, l’Orchestra Paganini porta la musica nelle stazioni di Principe e Brignole
23/10/2025
di Stefano Rissetto
L’Emigrazione Cantata: a Telenord musiche, canzoni, cantanti e interpreti
23/10/2025
di Katia Gangale