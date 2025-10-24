Viaggio nelle botteghe storiche di Genova, tra la 'fabbrica di cioccolato', la timbreria e la cartoleria

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze artigianali genovesi: dalla Fabbrica di Cioccolato Viganotti, dove tradizione e dolcezza si fondono, alla Timbreria Busellato, custode di antiche tecniche di incisione, fino alla storica Cartoleria Barisione, simbolo di passione per la carta e la scrittura.

Ne parlano i protagonisti: Romeo Viganotti e Eugenio Boccardo della cioccolateria, Pierluigi Busellato della timbreria e la signora Anna della cartoleria, insieme a Gennaro Acampora del CIV Sarzano, che ci guida tra eventi come la Quasi Notte Bianca, occasione speciale per scoprire il cuore commerciale e culturale del quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.