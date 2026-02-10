Viabilità nel municipio levante: da Via Redipuglia a Corso Europa

Il Municipio Levante, con il consigliere Giuseppe Rappa, fa il punto sulle criticità della viabilità legate ai cantieri e alla sicurezza degli impalcati, in particolare tra Via Redipuglia e Corso Europa. A preoccupare i residenti sono soprattutto i disagi causati dal cantiere dell’Istituto Gaslini, che ha comportato modifiche alla viabilità e la perdita di parcheggi in Via Redipuglia, principale collegamento verso l’ospedale. Il Municipio sta monitorando la situazione tramite un osservatorio dedicato e sta valutando, insieme al Comune, l’utilizzo dell’area Boschetto dell’ex ospedale psichiatrico per ricavare circa 100 nuovi posti auto a servizio di cittadini e lavoratori.

Sul fronte di corso Europa, cresce l’attenzione per lo stato degli impalcati, strutture con oltre 50-60 anni di vita. Il Comune ha avviato monitoraggi tecnici e si attende un’ordinanza che regoli la circolazione dei mezzi pesanti, con possibili limitazioni di peso, distanze tra veicoli e divieti di sosta. Il tema è particolarmente delicato perché corso Europa rappresenta un’arteria strategica, alternativa all’autostrada e fondamentale per l’accesso a centri commerciali, strutture ricettive e al casello di Genova Nervi.

Al momento non c’è ancora un calendario ufficiale degli interventi né delle nuove regole di viabilità. La cittadinanza esprime preoccupazione per le ricadute sul traffico e sulle attività commerciali. L’ipotesi più recente è quella di alzare la soglia di peso consentito sugli impalcati fino a 25 tonnellate, limitando soprattutto i mezzi d’opera più pesanti, ma si resta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Genova.

