Camogli, collocata passerella pedonale per limitare i disagi causati dalla frana

È stata risolta temporaneamente la criticità legata alla frana che domenica aveva interessato la strada che dall’Aurelia conduce all’Istituto Cardiovascolare di Ruta, nel Comune di Camogli. Il distacco di materiale dalla falesia aveva provocato l’interruzione dell’unico collegamento viario verso la struttura sanitaria, facendo scattare immediatamente l’allarme per la sicurezza dei degenti e del personale.

Nelle ore successive all’evento, verificatosi domenica, sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e amministrazione comunale. Le operazioni si erano concentrate inizialmente sulla messa in sicurezza dell’area e sulla verifica dell’eventuale presenza di persone coinvolte sotto la frana, ipotesi poi esclusa dopo lunghe ricerche proseguite anche durante la notte.

Come annunciato dal sindaco di Camogli Giovanni Anelli, nella giornata successiva è stata attuata una prima soluzione tampone per garantire un collegamento pedonale. È stata infatti installata una passerella lunga una ventina di metri, appoggiata direttamente sulla sede stradale interessata dallo smottamento e realizzata con tavole di legno e tubi Innocenti, consentendo così il passaggio in sicurezza di personale e utenti. Nei prossimi giorni è inoltre prevista la collocazione di una scala in metallo in un ulteriore punto, per migliorare ulteriormente l’accessibilità.

La soluzione adottata resta provvisoria, in attesa di un intervento strutturale definitivo, ma consente al momento di superare una situazione di forte emergenza che aveva destato preoccupazione soprattutto per l’operatività dell’istituto e la sicurezza delle persone.

