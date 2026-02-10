Genova sul podio della classifica web più "piccante": tra le regine delle escort spicca la trans Rafaela

Genova sale sul podio di una delle classifiche più discusse e seguite del settore adult europeo. Nella graduatoria 2025 pubblicata da Escort Advisor, piattaforma leader nelle recensioni di sex worker, una professionista attualmente attiva nel capoluogo ligure ha conquistato il primo posto nella categoria Top Escort Trans.





Il riconoscimento è andato a Rafaela Menicucci XL, premiata sulla base di un sistema che combina punteggi, qualità delle recensioni e affidabilità dei recensori. “Io lavoro solo attraverso il sito Escort Advisor da diversi anni - dichiara Rafaela – le recensioni sono molto premianti e mi danno la possibilità di verificare gli utenti e lavorare in modo sicuro, la piattaforma è tecnologica e facile da aggiornare, è davvero diverso da tutti gli altri soprattutto perché dà valore al nostro lavoro e alle persone”.





Il titolo di Miss Escort 2025 è stato invece assegnato a Bianka Laureano, escort brasiliana attiva a Livorno, descritta nelle recensioni come naturale, passionale e particolarmente empatica. Un aspetto, quest’ultimo, che emerge come elemento centrale: gli utenti sembrano premiare non solo l’aspetto fisico, ma anche accoglienza, comunicazione e qualità dell’esperienza complessiva.





Novità di quest’anno è la categoria New Entry, che ha incoronato Larissa, giovane escort brasiliana attiva a Roma, e Luisa Kynnolly, escort trans brasiliana presente a Milano. A presentare simbolicamente le venti vincitrici è stata Eva Ailar, influencer creata con l’intelligenza artificiale, scelta che Escort Advisor definisce una provocazione consapevole per riflettere sull’impatto crescente dell’IA nel mercato adult, senza perdere il focus sull’autenticità delle esperienze reali.





Tra i riconoscimenti speciali figura anche il premio per la milionesima recensione, assegnato a Sofia, escort trans italiana attiva a Caserta. Il traguardo del milione di recensioni, raggiunto nel settembre 2025, viene indicato dalla piattaforma come simbolo di un cambiamento culturale profondo: dal tabù alla costruzione di una vera community digitale.





Fondata nel 2014 da Mike Morra, Escort Advisor si è evoluta da start-up a punto di riferimento del settore. Solo nel 2025 sono state raccolte oltre 124 mila recensioni, quasi la metà delle quali scartate perché non conformi alle regole. Un lavoro di selezione che coinvolge algoritmi proprietari e verifiche umane, con l’obiettivo di garantire trasparenza a una platea di oltre 6 milioni di utenti unici mensili.





L’uso combinato di intelligenza artificiale e controllo umano viene indicato come strumento chiave per contrastare profili falsi, contenuti manipolati e recensioni non attendibili, in un settore storicamente vulnerabile a questi fenomeni. Un modello che, secondo i dati di traffico e di ricerca online, continua a rafforzare il posizionamento della piattaforma come riferimento del mercato adult europeo.

