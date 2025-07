Vezzano Ligure, inaugurata la nuova rotonda di Bottagna: investimento da 310mila euro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stata inaugurata la rotonda di Bottagna a Vezzano Ligure, realizzata da Anas con un investimento di 310mila euro, eliminando l’incrocio pericoloso tra la statale 330 di Buonviaggio e la Sp10 della Ripa.

“Oggi è una giornata molto importante per Vezzano Ligure e non solo, grazie alla realizzazione di quest’opera attesa da decenni e strategica per tutta la Val di Vara – dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Ci troviamo in uno degli snodi più delicati per il traffico di questa provincia, dove la viabilità delle vallate e della costa si collega con le strade verso la Lunigiana. Per questo Regione ha voluto che questo intervento fosse inserito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come prioritario nel contratto di programma di Anas e voglio ringraziare il viceministro Rixi per aver accolto la nostra richiesta, dimostrando ancora una volta grande attenzione al territorio. Ringrazio anche Anas, per aver realizzato i lavori cercando di ridurre al minimo i disagi con lavorazioni anche nelle ore notturne e affidandosi a ditte già contrattualizzate in modo da garantire celerità all’intervento, in contatto costante con il sindaco Bertoni. Non possiamo dimenticare che questo territorio sta facendo un gigantesco salto di qualità in termini infrastrutturali con la realizzazione non solo della rotonda ma anche di infrastrutture promesse per decenni e oggi in fase di realizzazione con investimenti importanti anche da parte della Regione in piena sinergia con gli enti territoriali”.

L’opera è una rotatoria parzialmente sormontabile, compatta, con un diametro di 19 metri, progettata per assicurare una riduzione di velocità per i mezzi in transito, elevare il livello di attenzione e migliorare la sicurezza anche dei pedoni. Potenziata e migliorata anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma. Da ultimare alcune finiture e la messa in opera di alcune forniture, ad esempio per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali. Presente all'inaugurazione anche la senatrice Stefania Pucciarelli.

“Questo progetto rientra nell’ambito di una strategia che come Provincia della Spezia, in sinergia e coordinamento con la Regione Liguria, stiamo portando avanti al fine di creare delle direttrici in grado di sgravare il traffico dai centri abitati realizzando nel contempo percorsi in sicurezza che possano garantire funzionalità al servizio di trasporto pubblico locale e opportunità nell’ambito della rete dei trasporti per le aziende del territorio - commenta il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini -. In questo ragionamento rientra il nuovo ponte sul Magra che stiamo realizzando come Ente e che collegherà la zona di Santo Stefano Magra con l’area di Bolano e Ceparana. Sono opere complementari nell’ambito di una capacità di mobilità che deve dare risposta allo sviluppo di un territorio. Oggi abbiamo inaugurato un’infrastruttura che garantirà sicurezza, ma la funzionalità di ogni singolo intervento la si può avere solo se trattiamo di opere inserite in una visione d’assieme ed in un concetto di mobilità coordinata”.

“Voglio esprimere grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto – aggiunge il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni - grazie al lavoro di Anas e all’impegno forte dell’assessore Giampedrone. Dopo la realizzazione della rotatoria di Piano di Valeriano, verso Follo e Ceparana, oggi viene eliminato un altro incrocio molto pericoloso dove è morto a seguito di un incidente il giovane Michelangelo Orlandi, che voglio ricordare. Con questa infrastruttura diamo una risposta al territorio certamente in termini di sicurezza ma anche di maggiore fluidità del traffico. Rivolgo il mio plauso alla ditta che ha lavorato in condizioni anche molto complicate e ad Anas, che ha saputo dialogare con tutti superando anche difficoltà puntuali sollevate dai residenti”.

L’area di Bottagna è centrale nei collegamenti e nella viabilità del territorio, situata alla confluenza delle arterie stradali che portano verso Val di Vara, Val di Magra, Lunigiana e territorio della Spezia. Dall'intersezione di Bottagna, infatti, procedendo verso sud lungo la SP10, si accede sia alla bretella A15, e quindi al sistema autostradale, sia alla SS1 Aurelia, che mettono in relazione i quadranti est della Spezia con la zona di Sarzana e la val di Magra.

Per quanto riguarda le altre infrastrutture in fase di realizzazione, Regione ha recentemente investito 2 milioni di euro dal Fondo strategico regionale 2025 per lo stralcio del lotto Zero della nuova bretella Ceparana - Santo Stefano Magra, così da anticipare una parte del secondo lotto agevolando il traffico nelle strade secondarie tra via Bertone e via Tavilla una volta conclusi i lavori del primo lotto.

Verrà inoltre potenziato per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento il nuovo casello autostradale di Ceparana, diventato permanente su richiesta di Regione Liguria. Seguirà la conclusione da parte di Anas dei lavori sul viadotto di Ceparana, sul fiume Vara, per un valore complessivo di 2 milioni di euro: terminata la prima fase di consolidamento delle pile in alveo, su istanza di Regione promotrice delle richieste del territorio, è stato infatti rinviata la seconda fase di manutenzione sulla carreggiata, con l’istituzione di un senso unico alternato, così da ridurre al minimo i disagi.

