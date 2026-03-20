Attualità

Verso la Milano-Sanremo: Chiappucci 1991 e la folle impresa del Turchino raccontata in dialetto

di Gilberto Volpara

Le parole del campione a Scignoria!

Verso la Milano-Sanremo: Chiappucci 1991 e la folle impresa del Turchino raccontata in dialetto
ASEF

 

A poche ore dalla Sanremo 2026 torna alla mente la leggendaria impresa di Claudio Chiappucci vittorioso nel 1991 partendo dal Turchino. Gesto sportivo d'altri tempi che Scignoria! ha rispolverato in questa conversazione tra genovese e lombardo. 

 

 

 

 

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scignoria chiappucci

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