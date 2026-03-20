Verso la Milano-Sanremo: Chiappucci 1991 e la folle impresa del Turchino raccontata in dialetto
di Gilberto Volpara
Le parole del campione a Scignoria!
A poche ore dalla Sanremo 2026 torna alla mente la leggendaria impresa di Claudio Chiappucci vittorioso nel 1991 partendo dal Turchino. Gesto sportivo d'altri tempi che Scignoria! ha rispolverato in questa conversazione tra genovese e lombardo.
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Tags:scignoria chiappucci
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