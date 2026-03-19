Regione: stanziamento da tre milioni per pulizia, sicurezza e ripascimento spiagge dei comuni costieri

Regione Liguria stanzierà 3 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento nel finanziamento rispetto al 2025 di circa 200mila euro. A comunicarlo l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola.

62 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento (2 milioni di euro); 22 per la pulizia (457mila euro); 14 per la sicurezza (330mila euro) e 15 per l’accessibilità (143mila euro).



“Aumentiamo la disponibilità di fondi per i ripascimenti, soddisfacendo inoltre tutte le richieste arrivate dai Comuni costieri per opere di pulizia, sicurezza e accessibilità nelle spiagge libere – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola -. Questi 3 milioni di euro dimostrano il nostro impegno concreto per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali in vista della stagione turistica. Anche quest’anno abbiamo scelto, appositamente, di dare comunicazione in anticipo delle risorse a disposizione garantendo così a ogni singolo Comune di poter pianificare al meglio i propri lavori. Gli interventi in programma renderanno le nostre coste sempre più attrattive, accoglienti e a misura di tutti senza lasciare nessuno indietro e senza dimenticare il fondamentale aspetto della sicurezza”.

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