Verona, tpl: maxi finanziamento regionale, oltre 7 milioni di euro destinati alla provincia

La Regione Veneto rafforza il sostegno al trasporto pubblico locale con un nuovo stanziamento che porterà più di 7,2 milioni di euro alla provincia di Verona. Le risorse sono destinate ai servizi di tpl su gomma e su ferro e rientrano in un più ampio finanziamento regionale a favore della mobilità.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale ai Trasporti Diego Ruzza, che ha evidenziato come l’incremento complessivo di 51,87 milioni di euro provenienti dal Fondo Nazionale Trasporti confermi l’impegno della Regione nel garantire continuità, qualità ed efficienza ai servizi di trasporto pubblico, compresi quelli tramviari e di navigazione lagunare.

Il nuovo apporto finanziario integra i fondi già assegnati nel corso dell’anno, facendo salire l’investimento regionale complessivo per il 2025 a oltre 311 milioni di euro. Una dotazione significativa, pensata per sostenere le 29 aziende che gestiscono i servizi di tpl in Veneto e per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, assicurando collegamenti adeguati su tutto il territorio.

Nel dettaglio, la ripartizione delle risorse prevede oltre 21 milioni di euro per Venezia, circa 7,8 milioni per Padova, più di 7,2 milioni per Verona, oltre 5,5 milioni per Treviso e Vicenza, con quote assegnate anche a Belluno e Rovigo. Una distribuzione capillare che, secondo la Regione, punta a migliorare l’operatività dei servizi e a rendere il sistema di mobilità veneto sempre più integrato ed efficiente.

