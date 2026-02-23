Verona elettrica: 34 nuovi BYD eBUS per rivoluzionare il trasporto urbano

Azienda Trasporti Verona (ATV) e BYD consolidano la loro collaborazione con l’introduzione di 34 autobus completamente elettrici sulla rete urbana di Verona, posizionando la città tra le più avanzate in Italia per innovazione nel trasporto pubblico locale. La flotta rappresenta non solo un rinnovo dei mezzi, ma un vero e proprio salto tecnologico nella mobilità a zero emissioni.

Tra i modelli in servizio spicca il BYD eBUS B12, una soluzione unica a livello mondiale grazie all’integrazione della batteria nella struttura del veicolo. La Blade Battery LFP non è un componente aggiuntivo, ma parte integrante della struttura portante, contribuendo alla rigidità torsionale del mezzo e abbassando il baricentro. Questo porta benefici concreti in termini di stabilità, sicurezza, gestione dei carichi e comfort per i passeggeri, oltre a un utilizzo più efficiente dello spazio e una maggiore autonomia energetica.

Il BYD eBUS B12 della flotta ATV ha una massa complessiva a pieno carico di 19,5 tonnellate e un carico massimo sull’asse posteriore di 12 tonnellate. È dotato di batterie da 416 kWh che garantiscono un’autonomia fino a 530 km e di sistema di ricarica DC Combo2 fino a 170 kW, con doppia porta per ridurre i tempi di fermo. La configurazione interna prevede 29 posti a sedere più il conducente, con capacità complessiva di 88 passeggeri.

A completare la flotta c’è il BYD eBUS K9UD, già noto per affidabilità e prestazioni nelle linee urbane ad alta frequenza. Dotato di due prese di ricarica DC Combo2 da 100 kW ciascuna, offre 29 posti a sedere e una capacità complessiva fino a 82 passeggeri, garantendo efficienza e continuità di servizio.

La collaborazione tra BYD e ATV va oltre la semplice fornitura di mezzi: si tratta di una vera partnership tecnologica a lungo termine. L’adozione di soluzioni innovative come l’integrazione strutturale della batteria rende Verona un modello di riferimento per la mobilità elettrica urbana, mentre BYD rafforza la propria posizione globale come protagonista dell’innovazione industriale nel settore del trasporto pubblico.

