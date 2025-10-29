Vernazza tra i borghi italiani più amati all’estero: è il prediletto negli USA e in Francia

Vernazza, la celebre perla delle Cinque Terre, conquista il cuore dei turisti internazionali, confermandosi il borgo italiano più cercato negli Stati Uniti e in Francia. È quanto emerge dall’ultimo studio “Borghi italiani online” realizzato da Telepass e pubblicato su Moveo, il magazine digitale dell’azienda, che analizza le ricerche online legate ai piccoli centri storici del nostro Paese.





A livello nazionale, Otranto rimane la regina dei borghi più richiesti, con una media di 176.000 ricerche mensili. Seguono Maratea, con le sue coste e il centro storico affascinante (148.600 ricerche), e Locorotondo (133.100 ricerche), molto apprezzato sui social media. Altri borghi popolari includono Rasiglia, Civita di Bagnoregio, Cefalù, Spello, Sperlonga, Malcesine e Castel Gandolfo.





Lo studio evidenzia anche i borghi emergenti, con Sellano in testa tra le località “di tendenza” grazie al ponte tibetano, seguito da Scarperia e San Piero e da Percile. La classifica sottolinea l’interesse crescente verso mete autentiche e meno conosciute, capaci di offrire esperienze uniche e lontane dai percorsi turistici tradizionali.





Sul fronte internazionale, oltre a Vernazza, Malcesine spopola in Germania e nel Regno Unito, mentre Castelsardo conquista la Spagna. In Svizzera, il borgo più ricercato è Otranto, trainato dal turismo estivo. Nel complesso, le ricerche online dei borghi italiani negli ultimi quattro anni hanno superato 210 milioni, di cui 94 milioni solo nel 2024, registrando un incremento del 52% rispetto all’anno precedente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.