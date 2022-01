Ventimiglia, tampona utilitaria con la Porsche: grave un 38enne

di Redazione

La dinamica è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco

Un automobilista di 38 anni che si trovava alla guida di una utilitaria è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio, sul cavalcavia di Ventimiglia, all'altezza dell'area di servizio, dopo essere stato tamponato da una Porsche Cayenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con i carabinieri e il personale sanitario ed è stato allertato anche l'elicottero Grifo, che è atterrato sulla carreggiata.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma, a quanto pare, la Porsche avrebbe tamponato l'utilitaria dove il conducente aveva appena frenato per far svoltare un veicolo dal distributore. Il trentottenne ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.