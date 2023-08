Ventimiglia, quattro lorii per un miliardo di euro: ecco l'Aurelia bis che arriverà fino a Sanremo

Quattro lotti per un costo di circa un miliardo. E' questa, in sintesi, l'Aurelia bis che collegherà Ventimiglia a Sanremo. Il dato è emerso a margine della prima riunione operativa, che si è svolta in Comune a Ventimiglia, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e degli amministratori del comprensorio interessati, collegati in videoconferenza con una rappresentanza di Regione, Anas e Mit. "Dopo decenni di annunci e di parole, finalmente abbiamo posato la prima pietra per l'Aurelia bis dell'estremo Ponente ligure, da Ventimiglia a Sanremo - ha affermato Di Muro -. E' una prima riunione per condividere tra Comuni un tracciato per una nuova viabilità, pressoché in tunnel, che sia alternativa all'Aurelia congestionata; ma anche una risposta all'autostrada che non ha possibilità di essere ampliata". Per il sindaco della città di confine, non c'è ombra di dubbio che si tratti dell'unica soluzione "per far uscire l'estremo ponente da un isolamento infrastrutturale a cui è rilegato da anni". L'obiettivo ora è di arrivare a settembre per condividere il tracciato definitivo. "La settimana scorsa sono stato al Mit, a Roma - ancora Di Muro - e il viceministro Edoardo Rixi mi ha incaricato di organizzare questa prima riunione. A settembre sarà qui (Rixi, ndr) assieme a Regione e dirigenti Anas e del ministero, per decidere il tracciato. Da lì si parte per il finanziamento e la realizzazione dell'opera". Hanno partecipato all'incontro i sindaci Armando Biasi (Vallecrosia), Fulvio Gazzola (Dolceacqua), Davide Gibelli (Camporosso) e l'assessore di Bordighera Giovanni Allavena.