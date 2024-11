Regione Liguria: Katia Piccardo vicecapogruppo del Pd

Katia Piccardo, consigliere regionale del Partito Democratico (nella foto, con l'ex candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando) ed ex sindaco di Rossiglione, è stata nominata vice capogruppo del PD in Consiglio regionale della Liguria. La nomina è stata accolta con entusiasmo dalla stessa Piccardo, che ha sottolineato l’importanza del ruolo nella costruzione di un’opposizione responsabile e incisiva alle politiche della maggioranza.

Opposizione responsabile – “Siamo chiamati a un lavoro di opposizione che dovrà essere responsabile, attento e puntuale”, ha dichiarato Katia Piccardo. Tra le priorità del suo mandato come vice capogruppo, ha elencato il rafforzamento della sanità pubblica, il sostegno al lavoro stabile e dignitoso, e politiche per giovani, pari opportunità, e sostenibilità ambientale. “Vigileremo costantemente sull’operato della Giunta e della maggioranza”, ha aggiunto.

Esperienza amministrativa – Con oltre vent’anni di esperienza nel Partito Democratico e una lunga carriera come amministratrice, tra cui quella di sindaca di Rossiglione, la Piccardo si dice pronta a portare le istanze dei territori in Consiglio regionale. “È davvero un privilegio e un onore rappresentare la comunità del Partito Democratico in Consiglio Regionale, affiancando ed integrando il lavoro del nostro capogruppo e collega Armando Sanna"

Le parole del capogruppo – Armando Sanna, capogruppo del PD in Regione, ha espresso pieno sostegno alla nomina di Piccardo: “Congratulazioni e buon lavoro a Katia Piccardo, una persona che saprà rappresentare al meglio i territori e le loro esigenze, vista anche la lunga esperienza amministrativa come sindaca di Rossiglione". Ha inoltre sottolineato il valore simbolico e concreto di affidare questo incarico a una donna, evidenziando come Piccardo sia stata la candidata più votata in Consiglio regionale con oltre 7.000 preferenze.

Obiettivi – Tra gli obiettivi principali, il Partito Democratico mira a costruire un’alternativa solida alle politiche dell’attuale governo regionale guidato da Bucci. “Il suo ruolo darà forza e voce anche alla componente femminile del gruppo e saprà dare un contributo importante per costruire una proposta alternativa”, ha concluso Sanna.

Prospettive – La nomina di Katia Piccardo rappresenta un tassello importante per rafforzare l’azione politica del PD in Regione Liguria, con un focus sulle istanze sociali, ambientali e territoriali. Il partito punta su una leadership che sappia bilanciare esperienza e sensibilità politica, rappresentando in modo efficace le necessità dei cittadini.