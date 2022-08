Ventimiglia, migranti nascosti nel bagagliaio di un'Opel Astra: arrestati i due conducenti

di Marco Innocenti

Si tratta di un afgano di 49 anni e un pachistano di 28: sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Un afgano di 49 anni e un pachistano di 28 anni sono stati arrestati dalla polizia di frontiera perché sorpresi al valico autostradale di Ventimiglia nel tentativo di far espatriare in Francia sei iracheni, che erano nascosti all'interno di un'auto. L'operazione è scattata in piena notte, quando gli agenti hanno visto sopraggiungere un'Opel Astra station wagon con targa italiana.

Malgrado a bordo si notassero solo due persone, l'auto appariva appensantita e il conducente alla vista della polizia ha provato ad accelerare, ma notata anche una seconda pattuglia si è fermato. Accovacciati sul sedile posteriore c'erano quattro stranieri, altri due erano nel bagagliaio. L'afgano e il pachistano sono stati arrestati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I sei stranieri sono stati identificati e le loro posizioni sono al vaglio delle autorità: potrebbero essere espulsi.