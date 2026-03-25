Ventimiglia: giovane migrante precipita in un dirupo per 10 metri al confine francese, soccorso in gravi condizioni

Questa mattina, intorno alle 8, un ragazzo straniero, che ha dichiarato di avere 17 anni, è stato soccorso dopo essere precipitato in un dirupo mentre tentava di attraversare illegalmente il confine verso la Francia nei pressi del cosiddetto “Passo della Morte”.

Il giovane è rotolato per circa dieci metri prima di fermarsi al margine del pericoloso precipizio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco, e l’elisoccorso è stato allertato per il recupero. I soccorritori lo hanno trovato in stato di ipotermia, con un trauma al bacino e altre possibili lesioni, ancora in fase di valutazione medica.

Dopo la stabilizzazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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