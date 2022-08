Ventimiglia, escursionisti bloccati in canyon in alta val Nervia: salvati dall'elicottero

di Redazione

Cinque escursionisti francesi rimasta intrappolata in una gola, a Rocchetta Nervina, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia

Una comitiva di cinque escursionisti francesi rimasta intrappolata in una gola, a Rocchetta Nervina, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, è stata salvata con l'intervento dell'elicottero Grifo. I cinque che stavano percorrendo il canyon non riuscivano a tornare al punto di partenza e hanno chiesto aiuto.

Considerata la zona impervia, sarebbe stato molto difficile intervenire da terra, malgrado siano stati allertati sia i vigili del fuoco che il soccorso alpino e la Croce Azzurra di Vallecrosia. Uno degli escursionisti, che ha riportato un trauma a una caviglia, è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.