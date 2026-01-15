Ventimiglia: cane da caccia cade in canalone, salvato dai vigili del fuoco

Luna, un cane da caccia, è caduta in un canalone di Colle Melosa, a Pigna, nell’entroterra di Ventimiglia, durante una battuta di caccia.

L’animale è scivolato per circa 300 metri in una zona impervia, impossibile da raggiungere a piedi.

Grazie al gps di cui era dotata, i soccorritori hanno monitorato i suoi spostamenti e, con un intervento congiunto tra vigili del fuoco e soccorso alpino, l’elicottero Drago è riuscito a recuperarla. Luna è tornata sana e salva al proprietario.

