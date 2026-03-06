Genova, due studenti in ospedale per gli effetti dello spray al peperoncino

Spruzzano spray al peperoncino nei bagni di scuola e in due finiscono in ospedale.

E' successo nell'istituto Montale nel quartiere Marassi a Genova.

Cinque studenti sono stati raggiunti dal gas urticante e hanno iniziato subito ad avere bruciore agli occhi e alle mucose. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118: tre sono stati medicati sul posto mentre due sono stati trasportati all'ospedale San Martino. Le volanti della polizia hanno avviato le indagini sentendo docenti, alunni e la preside per risalire ai responsabili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.