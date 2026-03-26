Ventimiglia: assessore Calcopietro al capolinea dopo le dichiarazioni contro la magistratura

A Ventimiglia si respira un clima politico teso attorno alla figura dell’assessora Serena Calcopietro, finita al centro di forti polemiche per alcune dichiarazioni contro la magistratura ("Ci meritiamo una giustizia di m***a e magistrati di sinistra corrotti". Parole che hanno innescato una reazione immediata nel panorama politico locale e che potrebbero costarle il posto in giunta.

Il sindaco Flavio Di Muro ha convocato un incontro urgente in Comune con l’assessora, seguito da una riunione di maggioranza. L’obiettivo è chiaro: valutare le conseguenze politiche dell’accaduto e decidere se chiedere formalmente le dimissioni.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Calcopietro sarebbe ormai vicina a lasciare l’incarico, dopo aver suscitato indignazione con dichiarazioni giudicate offensive nei confronti della magistratura e del risultato referendario. Nonostante le scuse pubbliche, la pressione politica resta alta, soprattutto da parte dell’opposizione che chiede un segnale immediato e netto.

All’interno della maggioranza emergono posizioni diverse: da un lato c’è chi ritiene inevitabile un passo indietro, dall’altro chi non esclude una possibile sospensione temporanea seguita da un eventuale rientro. Tuttavia, il clima appare sempre più difficile per l’assessora, complice anche il malcontento crescente tra gli alleati.

Diversi esponenti del centrodestra hanno già preso posizione, sottolineando la necessità di rispettare sempre l’esito delle urne e mantenere un linguaggio istituzionale. Più enigmatico, invece, il silenzio del segretario locale di Fratelli d’Italia, che per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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