Ventimiglia accoglie la Fiamma Olimpica il 10 gennaio: staffetta, musica e festa in città

Ventimiglia si prepara a vivere un momento storico: la città è stata scelta dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 come tappa del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica in vista dei Giochi Invernali. L’evento si terrà sabato 10 gennaio 2026, con arrivo previsto alle ore 15.05 e una durata complessiva di circa 30 minuti.





Il percorso cittadino partirà dalle Logge Padel Hub in via Tacito, attraverserà passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo finale davanti al centro studi. Il passaggio avverrà con la formula del “Spider Convoy”, che permette di far svolgere la staffetta anche quando il convoglio principale è in trasferimento, coinvolgendo località non direttamente sul percorso principale.





I tedofori, selezionati dalla Fondazione, percorreranno un tratto di circa un chilometro, alternandosi ogni 200 metri, portando la Fiamma lungo il tracciato definito. Il percorso completo è consultabile tramite Google My Maps al link dedicato dalla Fondazione.





"Siamo lieti che Ventimiglia sia stata scelta per ospitare questo evento straordinario – dichiarano il Sindaco, On. Flavio Di Muro, e l’Assessore allo Sport, Serena Calcopietro –. Lo sport e i suoi valori, come inclusione, impegno, rispetto e condivisione, saranno al centro della giornata. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni sportive del territorio e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. La festa sarà arricchita da bande musicali, sbandieratori e numerose realtà associative, rendendo il passaggio della Fiamma un momento di celebrazione per tutta la comunità".





Il Liceo Aprosio ospiterà temporaneamente i tedofori, mettendo a disposizione spazi per cambiarsi e prepararsi allo svolgimento delle attività.





La circolazione cittadina sarà regolata da un’apposita ordinanza di viabilità, con divieti e modifiche che verranno comunicate nei prossimi giorni, per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato della manifestazione.

