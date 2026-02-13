Genoa, De Rossi: “Con la Cremonese match pesante per la salvezza. Rimpianti? Meritavamo qualche punto in più”.   

Con l’appoggio dei tifosi (circa 4500 genoani allo Zini) la squadra rossoblu sfida la Cremonese in in match che De Rossi non ha problemi a dire “che è una sfida che ha un peso specifico importante per la salvezza”. Per questo il tecnico assicura che il Genoa non sottovaluterà la Cremonese che negli ultimi risultati sembra in flessione: “Saremo pronti - dice De Rossi - e soprattutto non sbaglieremo l’approccio alla gara anche perché ho grande stima di Nicola. Noi cercheremo di fare la nostra gara dimenticando le ultime partite perse per mille motivi, casi Var compresi”.

De Rossi a tal proposito ha qualche rimpianto: “Noi ovunque (a parte con la Roma) abbiamo tenuto il campo fino alla fine. Sì, credo che avremmo meritato qualche punto in più, ma in settimana ho visto la mia squadra che ha voltato pagina dopo la sconfitta con il Napoli. Penso che il gruppo voglia fare bene”.

Poi De Rossi apre a Baldanzi e Amorim: “Valutiamo entrambi. Vedremo se già con la Cremonese o per la prossima. In queste ultime ore valuteremo”. Infine una battuta su Colombo: “Sono sincero, all’inizio non lo avrei preso, invece ora lo elogio perché mi ha colpito. Ha grandi qualità”.

