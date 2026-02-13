Ciclismo: Trofeo Laigueglia 2026 cambia percorso, entrano i Capi della Sanremo e la ciclabile 'Riviera dei Fiori'

Il percorso del Trofeo Laigueglia 2026, in programma il 4 marzo, unisce tratti classici e chicche interessanti per gli appassionati. Dopo la partenza da Albenga e un primo passaggio a Laigueglia, i corridori affronteranno Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, con la grande novità della Cipressa, salita iconica che si inserisce quest’anno nel tracciato. In pratica, Poggio escluso, tutte le asperità del tratto finale della Milano-Sanremo, in programma il 21 marzo.

Una parte significativa del tracciato include un tratto di 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e simbolo della mobilità sostenibile ligure. Si prosegue quindi verso Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele in senso inverso, fino a Laigueglia, da dove si scala per la prima volta Colla Micheri.

Successivamente la corsa raggiunge Testico e Cima Paravenna, per poi tornare a Laigueglia e imboccare il circuito finale di Colla Micheri, che verrà ripetuto tre volte prima dell’arrivo. Il traguardo è in Corso Badarò, sulla passeggiata a mare del borgo ligure, tornando così alle radici della classica.





Saranno 24 le squadre al via, tra cui 9 formazioni WorldTour, 10 ProTeam e 5 rappresentative Continental, con al centro dell’attenzione la sfida tra campioni affermati e giovani emergenti.

Tra i WorldTour spicca la UAE Team Emirates-XRG, vincitrice nel 2025 con Juan Ayuso, insieme a squadre come XDS Astana, Groupama-FDJ United, EF Education-EasyPost, Bahrain-Victorious, Team Jayco AlUla, Soudal Quick-Step e Lotto Intermarché.

Le formazioni italiane saranno sei: tra le ProTeam ci saranno Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali e Team Polti VisitMalta, mentre tra le Continental gareggeranno Beltrami TSA Tre Colli, Biesse-Carrera-Premac e General Store-Essegibi-Fratelli Curia. L’unica squadra al debutto assoluto sarà la Red Bull-BORA-hansgrohe-Rookies, pronta a farsi notare con il campione del mondo U23 Lorenzo Mark Finn, ligure di Avegno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.