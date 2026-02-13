L’olimpionico De Zolt, oro nel '94 a 43 anni nello sci di fondo: “Resto in forma con la fatica e qualche bicchiere”
di Gilberto Volpara
Nel 1994 e’ stato interprete della leggendaria staffetta olimpica che ha trionfato contro i padroni di casa norvegesi davanti a 200 mila persone. E’ Maurilio De Zolt che a Scignoria! in dialetto rivela i segreti dell’elisir di giovinezza: “Ogni traguardo può essere raggiunto con costanza e fatica, io che non avevo un fisico ad hoc per il fondo ne sono l’emblema. Oggi, qualche bicchiere di vino o intera bottiglia, in compagnia con Mauro Corona, ci tiene in forma…”.
Ecco l'intervento integrale in collegamento a Telenord.
