Ventimiglia: 73 kg di droga nell'auto, arrestate due donne grazie al fiuto dei cani Hura e Ysidor

Un carico da quasi 73 chili tra cocaina e hashish è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Imperia durante un controllo al confine italo-francese. Due donne italiane, a bordo di un'auto con targa spagnola, sono state arrestate con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta al valico autostradale di Ventimiglia, nell’ambito dei controlli intensificati sui veicoli in ingresso in Italia. I militari della Compagnia di Ventimiglia, grazie anche all’ausilio dei cani antidroga Hura e Ysidor, hanno fermato l'auto su cui viaggiavano le due donne. L’ispezione ha portato alla scoperta di un vero e proprio nascondiglio mobile: la droga era occultata in numerose intercapedini dell’auto, tra cui il portellone del bagagliaio, il paraurti, le prese d’aria, le paratie laterali e persino nel vano motore.

In totale, sono stati sequestrati circa 18,5 chili di cocaina e oltre 54 chili di hashish, suddivisi in circa 550 panetti pronti per essere immessi sul mercato, per un valore stimato attorno al milione di euro. Sequestrati anche 1.700 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Imperia, che ha assunto la direzione delle indagini, le due donne sono state arrestate. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti con organizzazioni criminali operanti nel traffico internazionale di stupefacenti.

