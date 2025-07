Veneto: al via il Treno del Mare Chioggia Line

“Fino al 13 settembre, nei weekend e festivi, le spiagge di Rosolina e Sottomarina e i paesaggi suggestivi del Delta del Po saranno più vicini a Verona e Legnago grazie al Chioggia Line, il Treno del mare. Un’opportunità per chi desidera vivere una giornata tra natura, sole e relax, lasciando a casa l’auto e viaggiando comodamente in treno, anche con la propria bicicletta: i convogli sono, infatti, attrezzati per il trasporto di 74 bici ad ogni viaggio.

Il Chioggia Line partirà da Verona alle 7.38 il sabato e alle 7.09 la domenica, con fermate intermedie a Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina. Per quanto riguarda il ritorno, sarà possibile scegliere tra due opzioni per la partenza da Chioggia: alle 18.18 con arrivo nel capoluogo scaligero alle 20.55 oppure, per chi si vuole trattenere di più al mare, alle 20.35 con arrivo a Legnago, quale ultima fermata, alle 22.57. Dalla stazione di Chioggia sarà attivo un bus navetta gratuito per raggiungere Sottomarina. Inoltre, dalla stazione di Adria partirà il servizio Delta del Po Link: autobus con carrello portabici (fino a 20 domenica e 6 il sabato) diretti a Porto Tolle (Ca’ Tiepolo) e Barricata, porte d’ingresso agli itinerari ciclabili del Parco del Delta del Po, tra cui il Giro della Sacca degli Scardovari e l’Anello della Donzella. Un’offerta di servizi green e integrati messa a disposizione dalla Regione del Veneto in collaborazione con Regionale Veneto di Trenitalia, Infrastrutture Venete e Busitalia Veneto per favorire la mobilità dolce, la scoperta dei borghi, la fruizione delle spiagge in chiave green, valorizzando il turismo balneare, cicloturistico e culturale”. Lo ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, partecipando al viaggio inaugurale di questa mattina del Treno del mare, il Chioggia Line.

“In questi mesi monitoreremo l’andamento del servizio per valutare la risposta da parte di cittadini e turisti – ha concluso la Vicepresidente -. I dati raccolti ci aiuteranno a comprendere l’efficacia dell’offerta e le opportunità di miglioramento, con l’obiettivo di rafforzare in futuro un sistema di mobilità sempre più sostenibile, intermodale e in linea con le esigenze reali del territorio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.